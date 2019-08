Metro Jornal visitou a Star Wars: Galaxy’s Edge, nova atração da Disney; confira

O mundo da Disney abre nesta quinta-feira as portas de uma nova atração, em Orlando, nos Estados Unidos – a Star Wars: Galaxy’s Edge, no parque Hollywood Studios. O Metro Jornal teve a oportunidade de adentrar o planeta Batuu, um espaço que transporta os fanáticos da famosa saga a um cenário espacial. Contamos sobre a experiência, cujos ingressos custam a partir de 68 dólares (aproximadamente R$ 283), no pacote de cinco dias de visitação.

Não importa se você é dos fãs da primeira, segunda trilogia ou de algum dos filmes relacionados à história que estreou nas telonas do cinema na década de 1970. Em Star Wars: Galaxy’s Edge, qualquer um pode ter experiências únicas e fantásticas no universo da saga criada por George Lucas e, agora, transformada pela Disney em um espaço real que desafia a imaginação.

A entrada na terra de Star Wars: Galaxy’s Edge é como uma sucessão de momentos nos quais você fica sem ar, ao ser transportado à experiência das telonas.

Batuu não existe em nenhum dos filmes, como explica Sarah Domenech, gerente de relações públicas da Disney, mas nasce da equipe do Walt Disney Imagineering e da Lucas Film. O lugar conta com duas atrações na nave espacial Millennium Falcon, Smugglers Run e Rise of the Resistance, que abre em dezembro e foi descrita por Scott Trowbridge, criador executivo da Disney Imagineering, como “a atração mais ambiciosa que fizemos na Disney e que tenha sido feita em todos os tempos”.

Pudemos entrar em Rise of the Resistance e concordamos: ele não está exagerando. É uma atração com três ambientes imersivos, assim como diferentes veículos – e que conclui com um final inimaginável. Há um momento grandioso no qual você é transportado a uma base do Exército Imperial. As pessoas se deparam com problemas e na fuga surge a aventura. Na Smugglers Run você pode pilotar a nave, ser o engenheiro ou o atirador.

Em Batuu, também está Black Spire Outspot, que é a cidade onde moram seus cidadãos. Por este centro, você pode encontrar residentes, assim como droides, criaturas estranhas e personagens da saga. Pelo espaço, você se depara com elementos de diversos filmes da saga. Nas lojas, é possível montar o seu próprio droide, assim como o próprio sabre de luz.

As comidas e bebidas são tão criativas quanto todo o parque. Recomenda-se reservar com tempo espaços como Oga’s Cantina, Droid Depot e Savi’s Workshop, já que com a abertura oficial há muita demanda. Que a força esteja com você!

Veja fotos das atrações do Parque: