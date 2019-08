Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles retratam Brasil histórico, atual e do futuro em 'Bacurau'

O Brasil é uma tema central nos filmes de Kleber Mendonça Filho. Porém, em "Bacurau", que chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (29), o diretor, junto do parceiro de longa data Juliano Dornelles, fez um retrato do país que mistura o realismo ao exagero.

Desenvolvido desde 2009, o longa foi filmado em Barra e Parelhas, municípios localizados respectivamente na Bahia e no Rio Grande do Norte. Foram mais de 11 mil quilômetros rodados para se achar o cenário ideal da história.

Bárbara Colen interpreta Teresa, uma das habitantes de Bacurau / Reprodução

A cidade fictícia que dá título ao filme é a personagem protagonista. Cada habitante tem um espaço e uma função importante na trama. Afinal, como o próprio Dornelles afirmou em coletiva de imprensa, "o nome (Bacurau) foi nosso, mas aquele lugar existe".

Apesar da premissa relativamente simples de uma ameaça estrangeira que se passa em alguns anos no futuro, a história tem inúmeras referências a determinados conceitos, sem ter de explicá-los explicitamente. A vida no Nordeste e a imagem brasileira interna e externa são uma eterna discussão que começa e não termina de propósito.

Tudo é mesclado às sensações simples do cotidiano e tensão, características que Kleber Mendonça Filho tem desde "O Som ao Redor". O cinema de ação, westerns, a Nouvelle Vague francesa e outros diversos gêneros e estilos são abordados em "Bacurau".

Personagens

O elenco conta com nomes fortes como Sônia Braga, que repete parceria de "Aquarius" com Mendonça. Domingas, a personagem da atriz, protagoniza algumas das cenas centrais da história e foi dedicada pela artista à vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018.

Sônia Braga repete a parceria de "Aquarius" com Kleber Mendonça Filho / Foto: Victor Jucá

O restante do time de atores é preenchido por nomes nacionais, como Karine Telles, Bárbara Colen e Silvero Pereira, e internacionais; um deles é o veterano alemão Udo Kier, que já esteve em longas como "Garotos de Programa" e "Blade – O Caçador de Vampiros".

A dedicação da equipe em promover o filme tem sido uma constante, o que pôde ser visto no Festival de Cannes, por exemplo, em que a obra ganhou o Prêmio do Júri. Segundo Mendonça, eles ainda passarão por vários países para a divulgação do projeto.

Veja o trailer de "Bacurau":