Joaquin Phoenix perdeu mais de 23 kg para interpretar Coringa no cinema

O filme solo do "Coringa" não para de empolgar o público. Além do novo trailer revelado na última quarta-feira (29), o diretor Todd Phillips revelou uma informação sobre a preparação de Joaquin Phoenix para o papel que mostrou o quanto o ator estava realmente empenhado.

Em entrevista ao Los Angeles Times, o diretor afirmou que Phoenix perdeu 23,5 kg para interpretar o Palhaço do Crime, o que fica claro na aparência dele nas cenas divulgadas.

Leia mais:

Com Anthony Hopkins, novo filme de Fernando Meirelles sobre a Igreja Católica ganha trailer

Veja quais filmes entram em cartaz nos cinemas de São Paulo nesta quinta

O cineasta também explicou um pouco sobre a sua versão do personagem, que já é a quinta das telas. "Há certas áreas do caráter (do personagem) que francamente não são claras para mim, e fico tranquilo com isso", explica Phillips, que mesmo ao explorar a origem do Coringa mostra que valorizou o mistério envolta dela.

Justamente o fato do vilão do Batman já ter sido adaptado para outra mídia tantas vezes, ele explica que não se importa em se arriscar com novas ideias. "Por que não fazer outro (Coringa) totalmente diferente?", afirma o diretor.

"Coringa" chega aos cinemas no dia 3 de outubro.