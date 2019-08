Em comemoração aos 40 anos de carreira, Premê se apresenta em São Paulo

Premê, um dos mais irreverentes e inventivos expoentes do movimento da Vanguarda Paulista e dos tempos do Teatro Lira Paulistana, toca nesta quinta-feira (29) e na sexta (30) na Casa de Francisca para comemorar seus 40 anos de carreira. Recentemente, saiu a “Caixinha do Premê”, com toda a discografia e encarte de 96 páginas contando sua trajetória.

Para a nossa alegria, isso tem inspirado o quarteto a revisitar seu repertório. O Metro Jornal falou com Claus Petersen (sax e flauta) na véspera da apresentação.

Por que vocês enveredaram pelo caminho da “música estranha”?

Isso vem pelo fato de sermos muito diversos. Somos os únicos que misturamos nos nossos trabalhos música instrumental com canções. Isso é uma marca. Temos tesão pela diversidade. Tudo o que é inusitado para nós tem valor. Somos uma pizza dividida em partes iguais, cada um traz a sua influência. O Manga (guitarra, violão e cello) é mais do rock, o Wandi (cavaquinho e violão) da música popular, do samba, eu do lado erudito e o Marcelo (piano, violão, clarinete) da parte eletrônica.

O Premê também foi inovador no uso do humor como ferramenta musical.

O que tentamos fazer foi musicalisar o humor, refletir nos arranjos. O Quinteto Paulistano de Cavaquinhos, por exemplo, nasceu pelo fato do cavaquinho ser um instrumento pobre. Então tivemos essa ideia de fazer um quinteto tocando Mozart [risos]. E ficou demais!

Vocês chegaram a assinar com uma grande gravadora, mas a banda nunca foi uma profissão. Por quê?

Isso foi a grande sacada nossa. O Premê não tem jeito para ser pop, estamos sempre na margem.