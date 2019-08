Comédia romântica 'Yesterday' propõe esquecimento dos Beatles

Todo mundo conhece os Beatles, quarteto de rock formado em 1957 em Liverpool, Inglaterra, e responsável por abrir inúmeros caminhos para a música pop. Mas imagine só se, de um dia para o outro, ninguém se lembrasse deles.

Este é precisamente o ponto de partida para o filme “Yesterday”, comédia romântica dirigida por Danny Boyle (“Quem Quer Ser um Milionário?”, “Trainspotting”), roteirizada por Richard Curtis (“Quatro Casamentos e um Funeral”), com Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Ana de Armas e Kate McKinnon no elenco.

Tudo começa quando, após sofrer um acidente, o cantor e compositor Jack Malik (Patel) acorda numa estranha realidade, onde ele é a única pessoa que se recorda dos Beatles e seus sucessos. No começo, ele fica perplexo, mas logo depois começa a se apresentar e a gravar o repertório da banda, tornando-se um sucesso gigante, tal qual aconteceu com os ídolos do protagonista na vida real.

Ao mesmo tempo em que aborda a evolução de Jack como artista, o filme é bastante centrado na relação de romance-amizade com Ellie (Lily James). Em meio a tudo isso, os confitos pessoais do personagem, por ter assumido crédito de uma obra que não lhe pertence, cresce com o desenrolar da história.

Na trama, o cantor e compositor Ed Sheeran participa interpretando a si mesmo, como pessoa que ajuda Jack a recriar o repertório do grupo, o que faz a carreira do jovem decolar. Em vídeo divulgado pela Universal, o roteirista conta que a trajetória do músico na vida real serviu de inspiração para a construção do papel principal.