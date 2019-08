Pesadelo na Cozinha: Restaurante nordestino conseguiu sanar maior parte dos problemas

O restaurante Pé de Fava, localizado no Jardim Tranquilidade em Guarulhos, passou por uma grande transformação em apenas uma semana. No entanto, os funcionários e o dono do restaurante, Fábio, também tiveram que reformar as suas atitudes para superar os problemas e a crise que assolava o local.

"A gente vinha há anos com aquela mentalidade e, todo dia, a gente está melhorando uma coisa. Ainda não está 100%. Essa semana, aceleramos o processo. A mentalidade das cozinheiras era antiga, então leva um pouco de tempo, mas conseguimos sanar 80% dos problemas", garante Fábio em entrevista ao Portal da Band.

"Ainda falta o cardápio. As pessoas estão vindo no restaurante na expectativa de experimentar o prato elaborado pelo Jacquin. Se eu não atender esse anseio, o que estava ruim antes, vai ficar pior. O maior obstáculo hoje é fazer tudo com a mesma qualidade que o chef apresentou", completou o dono do Pé de Fava.

Segundo o rapaz, logo após a reabertura do estabelecimento, ele já notou um aumento de clientela. "No mesmo dia que eu reabri, já veio bastante pessoas procurando. Nas primeiras semanas, eu dei prioridade para o buffet, porque as meninas da cozinha não sabiam soltar o cardápio om qualidade. Depois que acertamos a parte do buffet, partimos para o a'la carte, introduzindo um prato por dia nos últimos 10 dias", explicou.

"A gente conseguiu assimilar bem os conselhos do Jacquin, mas a gente ainda não tem noção da grandeza que foi ter o chef aqui como consultor. Eu sou minúsculo em relação aos outros restaurantes de São Paulo e todos eles desejariam ter um Jacquin como consultor", afirmou Fábio que também revelou que está policiando o seu comportamento na cozinha.

"Não sou a pessoa mais apropriada para falar, mas eu mudei bastante. Foi uma mudança radical. De 100%, eu mudei 90%. Tem algumas coisas ainda… Como algumas coisas não estão andando da forma que eu gostaria que andasse, eu tenho um pouco de receito de deixar as meninas da cozinha à vontade. Mas, antes, eu não conseguia dormir. Eu vivia irritado com a minha esposa, com a minha filha, no tratar com a equipe mesmo. Isso melhorou", contou.

Fábio diz ainda que aumentou um pouco o preço do buffet livre. "A gente tem que entender a realidade da região, se eu colocar um preço muito alto, eu perco cliente. Eu aumentei para R$ 15 e melhorei a qualidade do buffet. Então, eu consegui manter meu público, pois continua acessível para o pessoal que trabalha aqui. E, como houve uma melhoria, eu consegui agregar mais clientes. Tem cliente que olha o buffet e se encanta, mas também tem aqueles com poder aquisitivo maior que paga R$ 35 ou R$ 45 em um baião de dois", disse.

Para a reestreia após a exibição do episódio na televisão, o dono do Pé de Fava diz estar preparado. "Tenho receio de como o pessoal vai me enxergar amanhã. Tem a questão da limpeza, da higiene. Em contrapartida, tem um sentimento de esperança de que no decorrer dos dias, haja uma demanda enorme. Tive de contratar mais gente. A gente começou de novo e não tem nada a ver com o restaurante antigo. Vou chamar o público para entrar dentro da cozinha e ver que a sujeira não é mais rotineira", finalizou.