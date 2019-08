Novo trailer de 'Coringa' mostra as origens do personagem

Após pequenos teasers divulgados, o novo trailer de "Coringa" foi finalmente revelado pela Warner nesta quarta-feira (28). Nesta prévia, mais detalhes sobre a origem do clássico vilão do Batman foram apresentadas.

Com o alter ego de Arthur Fleck, o Palhaço do Crime será interpretado por Joaquim Phoenix. No vídeo, várias cenas sobre a sua carreira fracassada como comediante são exibidas, inclusive, a interação dele com o personagem de Robert De Niro.

Os problemas pessoais de Fleck também vão ser um combustível importante para a trama. Em um momento Fleck aparece segurando a mão de uma mulher internada no hospital, enquanto no outro beija Sophie Dumond (Zazie Beetz, a Dominó de "Deadpool 2").

O longa-metragem chega aos cinemas no dia 3 de outubro e será dirigido por Todd Phillips, responsável por "Se Beber Não Case".

Veja o trailer: