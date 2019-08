Masp recebe 2ª edição da Semana Paulista de Dança

Começa nesta quarta-feira (28) no auditório do Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand), a 2ª edição da Semana Paulista de Dança. O evento, que em sua estreia no ano passado chegou a atrair mais de 1.500 espectadores, vai até o dia 1º de setembro com programação gratuita.

A proposta é aproximar a cidade da dança e apresentar a cena contemporânea brasileira. Novamente sob curadoria do coreógrafo Anselmo Zolla, o evento contará com a Quasar Cia. de Dança, a Studio3, a São Paulo Companhia de Dança, o Balé Teatro Guaíra e a Companhia de Danças de Diadema, além de Miriam Druwe, Marilena Ansaldi e Raymundo Costa. O encerramento ficará por conta do Balé Folclórico da Bahia.

O espetáculo “O Mandarim Maravilhoso”, apresentado pela Studio3, abre a programação às 20h. Inspirada na criação do húngaro Béla Bartók no caos do pós-guerra, a ação tem lugar numa casa decrépita, lar de três vagabundos que obrigam uma moça a seduzir e a roubar homens que passam pela rua.

Na sequência, a São Paulo Companhia de Dança apresenta “A Morte do Cisne”, solo criado em 1907 por Michel Fokine. Ele é baseado no poema de Alfred Tennyson e nos movimentos do cisne nos últimos instantes de vida.

Com ingressos a R$ 40, a noite ainda conta com a bailarina Miriam Druwe, em “Sei Solo”, e os espetáculos “Mulheres”(Quasar), “Retrato” (Diadema), “O Tempo entre o Sopro e o Apagador da Vela” (Raymundo Costa) e “Depois de Tudo” (Marilena Ansaldi).

Serviço

Masp (Av. Paulista, 1.578, tel.: 3149-5959). 28/8 a 1/9.

Qua. a sáb., 20h; dom., 16h e 19h.

R$ 40 (inteira).

Programação: masp.org.br