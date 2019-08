Backstreet Boys farão shows no Brasil em 2020; veja datas e preços

Os Backstreet Boys anunciaram nesta quarta-feira, 28, que farão três shows em uma nova passagem pelo Brasil em março de 2020 (clique aqui para saber mais informações sobre preços e datas).



Esta será a 6ª vez que os Backstreet Boys vêm como grupo ao País para cantar – e já enfrentaram algumas situações inusitadas no passado, como um show cancelado em cima da hora em São Paulo, encontro com Vitor Belfort, ter de responder a perguntas bizarras de Luciano Huck, e até serem 'apresentados' ao público por Gugu Liberato durante uma apresentação 'improvisada' no Rio de Janeiro.

As apresentações programadas para o ano que vem farão parte da DNA World Tour, e acontecerão em Uberlândia, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

As vendas de ingressos começam em breve: no dia 2 de setembro, clientes Elo poderão comprar, e, no dia 4, o restante do público também. Além das bilheterias oficiais de cada arena, as entradas também serão vendidas no site da Ingresso Rápido.

Backstreet Boys no Brasil

Uberlândia

Data: 11 de março de 2020

Local: Arena Sabiazinho

Preços: R$ 190 (cadeira, meia entrada) a R$ 670 (DNA pit, inteira)

Rio de Janeiro

Data: 13 de março de 2020

Local: Jeunesse Arena

Preços: R$ 145 (cadeira N3, meia entrada) a R$ 740 (DNA pit, inteira)

São Paulo

Data: 15 de março de 2020

Local: Allianz Parque

Preços: R$ 145 (cadeira superior, meia entrada) a R$ 740 (DNA pit, inteira)