Com Timothée Chalamet e Robert Pattinson, filme sobre o rei Henrique V ganha trailer

Depois de "Legítimo Rei", a Netflix vai trazer mais um filme sobre um monarca que marcou o nome na história: Henrique V, da Inglaterra. A produção do serviço de streaming ganhou o primeiro trailer nesta terça-feira (27).

Baseado em peças de William Shakeaspeare, o longa-metragem traz Timothée Chalamet, de "Me Chame Pelo Seu Nome", no papel principal. Robert Pattinson, o futuro Batman dos cinemas, será um duque francês.

Leia mais:

Mario Kart Tour chega para smartphones no dia 25 de setembro

Gracyanne Barbosa diz que aceitaria ser a Mulher-Hulk da Marvel

O australiano David Michôd, que já trabalho com Pattinson em "The Rover – A Caçada", dirige o projeto e assina o roteiro ao lado de Joel Edgerton, que também faz parte do elenco. "O Rei" deve chegar à Netflix ainda este ano.

Veja o trailer: