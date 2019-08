Taylor Swift, Ariana Grande e Billie Elish são as grandes vencedoras do VMA 2019

Taylor Swift mal lançou o novo álbum e já apareceu com tudo nas premiações. O VMA aconteceu nesta segunda-feira (26) em Newark, nos Estados Unidos, e a cantora foi uma das grandes vencedora da noite.

A artista faturou os prêmios de "Videoclipe do Ano" e "Melhor Clipe Por Uma Causa", em ambos os casos com "You Need To Calm Down". Além disso, Loris Paillier e Lucas Salton, que fizeram os efeitos visuais do clipe da música "ME!", parceria de Swift e Brendon Urie do Panic! At The Disco, também foram premiados.

Leia mais:

Primeira DJ mulher brasileira, Sonia Abreu morre aos 68 anos

Na mira de Erick Jacquin: nova temporada de Pesadelo na Cozinha estreia nesta terça

Apesar de ausentes, Ariana Grande e Billie Elish também marcaram presença entre as vencedoras; a primeira foi eleita a "Artista do Ano" e a segunda "Artista Revelação" e "Artista Push do Ano".

Veja todos os vencedores do VMA:

Clipe Do Ano: Taylor Swift – "You Need To Calm Down"

Artista Do Ano: Ariana Grande

Música Do Ano: Lil Nas X Ft. Billy Ray Cyrus – "Old Town Road (Remix)"

Artista Revelação: Billie Eilish

Melhor Colaboração: Shawn Mendes & Camila Cabello – "Señorita"

Artista Push Do Ano: Billie Eilish

Melhor Clipe Pop: Jonas Brothers – "Sucker"

Melhor Clipe De Hip Hop: Cardi B – "Money"

Melhor Clipe De R&B: Normani Ft. 6lack – "Waves"

Melhor Clipe De K-Pop: Bts Ft. Halsey – "Boy With Luv"

Melhor Clipe Latino: Rosalía & J Balvin Ft. El Guincho – "Con Altura"

Melhor Clipe De Música Eletrônica: The Chainsmokers Ft. Bebe Rexha – "Call You Mine"

Melhor Clipe De Rock: Panic! At The Disco – "High Hopes"

Melhor Clipe Por Uma Causa: Taylor Swift – "You Need To Calm Down"

Melhor Grupo: BTS

Música Do Verão: Ariana Grande, Social House – "Boyfriend"

Melhor Edição: Billie Eilish – "Bad Guy" – Por Billie Eilish

Melhor Direção De Arte: Ariana Grande – "7 Rings" – Por John Richoux

Melhor Hino: Megan Thee Stallion ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign – “Hot Girl Summer”

Melhor Fotografia: Shawn Mendes & Camila Cabello – "Señorita" – Por Scott Cunningham

Melhor Coreografia: Rosalía & J Balvin ft. El Guincho – "Con Altura" – Por Charm La'Donna

Melhor Efeito Visual: Taylor Swift ft. Brendon Urie do Panic! At The Disco – "ME!" – Por Loris Paillier & Lucas Salton para BUF VFX