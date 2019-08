Silvero Pereira comenta relação de 'Bacurau' com história do Brasil: 'Somos um país de oprimidos'

Prestes a entrar em cartaz, "Bacurau" já tem colocado em debate temas políticos, sociais e artísticos. Silvero Pereira, que interpreta o personagem Lunga no filme, comentou em coletiva de imprensa como enxerga o papel da cultura como formadora de caráter.

"É muito importante que tiremos a responsabilidade dos artistas de transformar, a nossa questão é de ampliar o pensamento, questionar, provocar", afirmou o ator, que reforça o pensamento do diretor Kleber Mendonça Filho de não ver uma necessidade de explicar conceitualmente suas obras.

Leia mais:

Escola de música em SP oferece aulas gratuitas até novembro

Novo filme de Martin Scorsese, ‘O Irlandês’ será lançado na Netflix e nos cinemas

O cinema e a cultura como um todo atingem cada indivíduo de uma maneira, o que Pereira determina que as "referências" de cada um terminarão por formar a opinião do espectador e, consequentemente, suas ações. "A mudança acontece a partir do ponto que as pessoas decidam deixar de ser indivíduos, passam para o lado e percebe que vivem em sociedade", completou.

Pelo fato do longa-metragem abordar assuntos essencialmente brasileiros, ele também procurou analisar como a obra reflete a história do país. "O Brasil é muito maior do que os opressores. Nós somos um país de oprimidos e merecemos respeito".

"Bacurau" chega aos cinemas na quinta-feira (29).