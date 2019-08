Streaming de Jay-Z disponibiliza discografia dos Racionais MC's em qualidade master

A plataforma de streaming de música e entretenimento TIDAL, um dos mais famosos empreendimentos do rapper norte-americano Jay-Z, disponibilizou na segunda-feira, 26, todos os álbuns do grupo Racionais MC'S em qualidade master. A ação faz parte de uma série de atividades que celebram o aniversário do grupo, fundado em 1988.

O acervo inclui os seis álbuns de estúdio do Racionais: Holocausto Urbano (1990), Escolha o Seu Caminho (1992), Raio X Brasil (1933), Sobrevivendo No Inferno (1997), Nada Como Um Dia após o Outro Dia (2002) e Cores & Valores (2014).

O TIDAL também disponibilizou a playlist da série Racionais MC's TIDAL Masters, uma seleção das melhores músicas do grupo, também em versão de alta qualidade.

Acesse a discografia dos artistas no link.