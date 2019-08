Pesadelo na Cozinha: Erick Jacquin visita restaurante nordestino em estreia

Erick Jacquin volta a comandar o programa O Pesadelo na Cozinha a partir desta terça-feira, 27, às 22h45, na tela da Band. No primeiro episódio da nova temporada, o chef visita o restaurante nordestino Pé de Fava, localizado em Guarulhos, cidade da grande São Paulo.

O estabelecimento enfrenta muitas dificuldades e Jacquin terá que lidar com o forte temperamento do dono Fábio, que se recusa a perceber que também é parte dos problemas.

O chef vai identificar os erros que estão sendo cometidos e tentará ajudar a salvar o negócio da falência, mas ele não imagina que esse será um dos restaurantes mais desafiadores que ele já encontrou na vida.

O reality show Pesadelo na Cozinha é uma coprodução da Band com o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 22h45, na tela da Band e às sextas-feiras, às 20h35, no Discovery Home & Health a partir do dia 6 de setembro.