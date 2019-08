Novo filme de Martin Scorsese, 'O Irlandês' será lançado na Netflix e nos cinemas

"O Irlandês", próximo filme de Martin Scorsese, será lançado pela Netflix, mas também será exibido nas salas de cinema. A empresa anunciou nesta terça-feira (27) pelo Twitter as datas de lançamento do longa-metragem.

A produção, que marca o retorno de Scorsese às histórias de máfia, vai chegar às telonas nos Estados Unidos no dia 1º de novembro e no serviço de streaming no final do mesmo mês, dia 27 de novembro.

Leia mais:

Com Timothée Chalamet e Robert Pattinson, filme sobre o rei Henrique V ganha trailer

Gracyanne Barbosa diz que aceitaria ser a Mulher-Hulk da Marvel

O elenco recheado de estrelas conta com velhos parceiros do cineasta, como Robert De Niro e Joe Pesci, e novos nomes de peso, como Al Pacino. Um dos diferenciais do projeto será o rejuvenescimento digital de De Niro para o seu personagem.

Veja o trailer do filme: