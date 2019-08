Mario Kart Tour chega para smartphones no dia 25 de setembro

Uma das franquias mais importantes da história dos videogames chega aos smartphones no mês que vem. "Mario Kart Tour", da Nintendo, estará disponível para sistemas operacionais Android e iOS a partir do dia 25 de setembro. O jogo será gratuito para download, com opções de compras dentro do aplicativo, e trará o universo de corridas de kart que vendeu dezenas de milhões de cópias em consoles da Nintendo para dispositivos móveis.

Confira os trailers divulgados pela desenvolvedora japonesa:

Os gráficos estão próximos ao jogo mais recente da franquia, “Mario Kart 8”, lançado para o Wii U em 2014 e relançado no Switch em 2017. Já a jogabilidade é adaptada dos controles para o touchscreen dos celulares – o kart é controlado pelo arrastar dos dedos. Os poderes, mecânica fundamental que ajuda o corredor e atrapalha seus adversários, também terão presença forte no jogo.

Ainda não foram revelados o número de pistas de corrida disponíveis nem quantos personagens farão parte da lista – versões beta testadas por alguns jogadores mostram mais de 30 personagens para desbloquear, desde os clássicos Mario e Peach até mais raros como Dry Bowser e Rosalina. Para liberá-los, a Nintendo optou pelo sistema de "lootboxes", caixas compradas com a moeda virtual do jogo e que dão ao jogador um item aleatório – que pode ser um corredor, um kart ou um glider (asas para trechos de voo).

Jogo trará fases clássicas e outras inéditas inspiradas em cidades reais / Divulgação

Isso levanta a suspeita de que "Mario Kart Tour" tenha como opção de venda em microtransações, em que jogadores pagam dinheiro real por dinheiro virtual, aqui chamados de "esmeraldas". A prática é muito criticada por não permitir que o usuário escolha o item que ele quer comprar – não foi confirmado se o jogo terá a opção de pagar para desbloquear um personagem ou item específico.

Em nota à imprensa, a Nintendo of America afirmou que trará fases clássicas da franquia, além de circuitos exclusivos baseados em grandes cidades do mundo, como Nova York, Tóquio e Paris. “Pela primeira vez em um Mario Kart, jogadores podem dirigir passando por canos gigantes enquanto fazem drifts por um cenário inspirado em Nova York, tudo com o passar do dedo”, disse Nick Chavez, vice-presidente de Vendas e Marketing.

Além do jogo base, a desenvolvedora promete acrescentar conteúdo regular ao título, com eventos especiais e variações nos estilos dos personagens. Para jogar "Mario Kart Tour" é necessário ter uma “Nintendo Account”, conta ligada à desenvolvedora. É possível adiantar o cadastro clicando aqui.

Segundo jogo para celular

"Mario Kart Tour" é o segundo jogo da Nintendo que será disponibilizado para smartphones. Em dezembro de 2016, o lançamento de "Super Mario Run", que adaptou a franquia Super Mario Bros. para celulares teve gigante sucesso no número de downloads – aplicativo também era gratuito, com versão completa paga.

Já em crítica, apesar de receber boas notas da mídia especializada, o jogo não cativou o público com sua jogabilidade de “corredor infinito” em que a tela avança automaticamente. Sua versão completa, de custo R$ 37,90, também foi criticada pelo valor muito acima do que é normalmente cobrado em jogos mobile.