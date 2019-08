La Casa de Papel: Ator revela que Berlim terá uma cena delirante na 4ª parte

Os fãs de “La Casa de Papel” estão ansiosos para saber quando a quarta parte será lançada e o que acontecerá com seus personagens. Entre as incertezas, está a volta de Berlim (Pedro Alonso), que esteve presente nos últimos episódios por meio de flashbacks.

Esta semana, um storie no Instagram deixou os fãs deste personagem animados, pois deu uma pista de que ainda estamos por ver uma grande aventura do irmão de O Professor no sucesso espanhol.

De acordo com o portal La Prensa, o ator compartilhou um post dizendo: “Eu tenho um pouco de cara louco, porque eu acabei de fazer uma sequência delirante, a última da quarta temporada. 'C'est fini!'”, escreveu nos stories.

Sem nenhuma outra pista, fica difícil saber o que pode acontecer, mas parece que a última aparição de Berlim pretende ser triunfal!