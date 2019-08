Na mira de Erick Jacquin: nova temporada de Pesadelo na Cozinha estreia nesta terça

A 6a temporada de amadores do MasterChef Brasil ainda nem esfriou e o chef Erick Jacquin já está com um novo programa saindo do forno para a Band. Hoje, às 22h45, será exibido o primeiro, de sete episódios, da nova temporada de “Pesadelo na Cozinha”.

Uma co-produção da Band com o Discovery Home & Health, “Pesadelo na Cozinha” retorna para preencher o espaço das terças-feiras e domingos no canal. Na grade de domingo à noite, a partir do dia 8 de setembro, às 20h, vai ao ar o “+Pesadelo na Cozinha” – reexibição do episódio de terça com conteúdo extra. Já a partir do próximo dia 6, às 20h35, o programa também estreia, às sextas, no Discovery Home & Health.

Baseado no formato do britânico “Kitchen Nightmares”, que fez sucesso com o rabugento Gordon Ramsey, a série acompanha visitas a restaurantes à beira da falência. Na primeira temporada, foram 13 episódios, todos filmados na capital paulista – agora, o programa se expande para além do estado.

Filmado ao longo de cinco dias, primeiro o chef prova alguns pratos do cardápio e dá sua opinião. Em seguida, visita o local, conhece a equipe e a cozinha, e dá início às transformações. Na nova temporada, o francês vai encontrar estabelecimentos decadentes, cozinhas apavorantes e cozinheiros “perdidos e completamente desmoralizados”.

Jacquin garante que os novos episódios estão ainda mais impactantes que os anteriores. “Eu descobri um mundo novo na gastronomia com essa temporada”, contou. Numa das visitas, o chef conhece a dona de um restaurante localizado em bairro nobre de São Paulo, mas que mora- em Cotia. Sem carro, ela enfrenta horas no transporte público para ir e voltar todos os dias do seu estabelecimento. “Ver a dificuldade das pessoas me marcou muito mais do que ver uma geladeira suja”, desabafou. Mas a higiene continua sendo um problema. “Eu vomitei duas vezes num dos restaurantes”, admitiu.