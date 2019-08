Bruce Wayne e Superboy dão as caras em novo trailer da segunda temporada de 'Titãs'

A segunda temporada de "Titãs" promete a presença de várias personalidades famosas do universo DC. Algumas delas deram as caras no novo trailer da série revelado nesta terça-feira (27).

Além dos personagens da equipe clássica da primeira temporada, outros nomes de peso surgiram na prévia, como é o caso de Bruce Wayne, que será vivido pelo ator Iain Glen, e o Superboy, encarnado por Joshua Orpin.

Um dos principais vilões do grupo nos quadrinhos, o Exterminador, também foi revelado. Quem dá vida ao antagonista é Esai Morales.

A segunda temporada de "Titãs" chega à Netflix norte-americana no dia 6 de setembro.

Assista o trailer: