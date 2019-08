Vikings: A última aparição de Ragnar na série pode ter sido revelada

Com estreia estimada para este ano, a sexta temporada de “Vikings” marcará o fim da saga nórdica do History. No entanto, é bem possível que não vejamos mais o personagem que deu início a toda essa aventura: Ragnar, interpretado por Travis Fimmel.

O portal TV Spielfilm, recordou que o criador Michael Hirst apontou qual seria a última aparição do antigo rei de Kattegat durante uma entrevista com a Variety:

“Não é exatamente esse tipo de série que eu trago de volta certas pessoas mortas, deveria ser apenas o flashback de Bjorn em um momento muito importante em sua vida, quando Ragnar explica as coisas para ele sobre o poder”, confessou.

A partir daqui o texto contém spoilers da segunda parte da quinta temporada!

Reprodução / Giphy

Na entrevista, Hirst falou sobre o final da quinta temporada, que terminou com uma visão de Bjorn, onde ele se viu segurando a mesma espada em cima de um exército de cadáveres enquanto a voz de seu pai era ouvida, perguntando ao filho por quem ele está lutando.

Portanto, as probabilidades de que vejamos mais uma aparição de Ragnar não são tão altas assim!