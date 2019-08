'Star Wars: Ascensão Skywalker': Trailer em que Rey segura sabre vermelho intriga fãs

O novo trailer de "Star Wars Episódio IX: Ascensão Skywalker" foi lançado na D23 Expo, exposição anual da Disney no último fim de semana e já está disponível nas redes nesta segunda-feira (26). O vídeo faz uma montagem com sequências dos oito filmes da saga principal. A cena de encerramento, porém, deixou os fãs da franquia intrigados.

Narrada por Luke Skywalker (Mark Hammil), a prévia do filme, que estreia apenas em 19 de dezembro, mostra novas cenas de uma batalha e finaliza com uma imagem de Rey (Daisy Ridley) usando um capuz de Jedi e carregando um sabre de luz duplo e vermelho, cor que sempre foi associada aos Sith, os guerreiros do lado sombrio da Força. Teria a heroína se rendido ao outro lado?

O filme, dirigido por JJ Abrams, vai encerrar essa trilogia, batizada de Skywalker. Hammil, que 'morreu' em "Os Últimos Jedi" (2017), está confirmado neste filme, assim como a falecida Carrie Fisher, intérprete da Princesa Leia. O material que conta com a atriz agora foi filmado durante a produção do Episódio VII ("O Despertar da Força") lançado em 2015, mas nunca havia sido utilizado. Carrie morreu em dezembro de 2016.

John Boyega (Finn), Adam Driver (Kylo Ren), Oscar Isaac (Poe Dameron) e Lupita Nyong'o (Maz Kanata) estão garantidos na temporada.

Confira o trailer abaixo: