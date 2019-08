Ryan Reynolds 'trolla' Blake Lively e posta as 'piores' fotos da mulher em post de aniversário

A atriz Blake Lively completou 32 anos no último domingo (25) e, como de praxe, o marido Ryan Reynolds fez mais um de seus posts de zoeira, bem ao estilo Deadpool de ser.

Leia mais:

Gusttavo Lima diz que vai fazer pausa na carreira em 2020

O ator canadense selecionou uma seleção de fotos bem pouco lisonjeiras da mulher, grávida do terceiro bebê do casal.

"Feliz aniversário, Blake Lively", escreveu ele no álbum com dez fotos em que Blake aparece fora do ângulo da foto, com os olhos fechados, cansada, olhando para o outro lado e assim por diante.

Os dois estão juntos desde 2012, depois de se conhecerem nos bastidores de "Lanterna Verde" (a primeira incursão de Reynolds no mundo dos quadrinhos, antes do sucesso com Deadpool). Blake também costuma trollar o marido em situações assim. Em uma aniversário dele, ela postou uma série de fotos de Ryan Gosling, com quem ele costuma ser confundido.

Os dois são pais das pequenas James, 5 anos, e Inez, 2. O terceiro bebê deve nascer em outubro.