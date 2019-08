Fernanda Torres escreve homenagem para Fernanda Young: 'Nos fundimos numa mesma Vani'

No início dos anos 2000, Fernanda Torres e Luís Fernando Guimarães protagonizaram um programa de comédia despretensioso que acabou se tornando hit nas noites da Globo. Em "Os Normais", acrescentaram uma dose de nonsense ao cotidiano imaginado para qualquer casal. Quem assinava o texto era o casal – real – Fernanda Young e Alexandre Machado. Vani, personagem de Fernanda Torres foi livremente inspirada na própria Fernanda Young, morta no último domingo (25), aos 45 anos.

Nesta segunda-feira (26), a atriz publicou na revista Istoé um texto que homenageia a autora.

"Devo muito à Fernanda , à jovem e young Fernanda de Nikiti Niterói. Por caminhos que ninguém explica, nos fundimos numa mesma Vani. Por três anos de série e duas películas dos Normais, fui seu alter ego anárquico e desconcertante", escreveu a atriz.

Fernanda Torres explicou o quanto isso ficava claro no contato com o público. "Ganhei de bandeja um ser tão potente, tão fruto das qualidades da Young, que acabei me tornando ela. Me tratavam, até hoje me tratam, de doida demais na rua; riem comigo e agradecem o prazer da convivência com aquela alma liberta. Minha persona pública se mesclou com a da Fernanda sem que eu tivesse que ter o peito, a ousadia e a coragem dela de encarar a cafonice do mundo, de denunciá-la e virá-la do avesso", completou.

"Por isso, a morte dela é também a minha, a de nós todos. Tão nova, e linda, e mãe, e mulher pra cacete. Como é possível? Passado o estupor da notícia, me veio a tristeza imensa, imensurável, de quem perdeu uma parte de si mesmo. Só posso explicar assim", afirmou a atriz.

Ainda no domingo, Fernanda publicou um textinho em seu Instagram falando da última conversa com a xará. "Ainda bem que escrevi para a Fernanda para dizer o quanto havia gostado de 'Shippados' (série assinada pela escritora para o Globoplay, com Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch). Foi a última vez em que nos falamos, e foi bom, bonito, carinhoso".

Fernanda Young morreu na madrugada do domingo, após ter uma crise de asma seguida de parada cardíaca. Ela estava no sítio da família em Gonçalves (MG) quando se sentiu mal. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. A autora foi enterrada em São Paulo, onde vivia com o marido e quatro filhos: as gêmeas Cecilia Madonna e Estela May, 19 anos, e John Gopala e Catarina Lakshimi, ambos de 10.