MasterChef Brasil: ‘Rodrigo amadureceu muito’, analisa Fogaça

Conforme revelou Ana Paula Padrão durante a transmissão na televisão, a decisão do MasterChef Brasilfoi muito apertada, tanto em termos de torcida quanto em termos de gastronomia. O campeão Rodrigo Massoni levantou o troféu do talent show culinário por apenas alguns décimos.

Leia mais:

MasterChef Brasil: ‘Final perfeita para a temporada’, diz Ana Paula Padrão

MasterChef Brasil: ‘Ele se encontrou agora’, diz namorada de Rodrigo

Quem revelou essa informação foi o chef Henrique Fogaça. "Descobri agora que quem desempatou a final fui eu, que dei alguns décimos a mais na nota para o Rodrigo. A Paola [Carosella] e o [Erick] Jacquin tinham igualado as notas deles e, o que fez a diferença, foram esses décimos meu aí", contou em entrevista ao Portal da Band.

Para a avaliação do último menu da temporada, os jurados do MasterChef Brasil votam separadamente em cada um dos pratos dos finalistas. A somatória das notas define quem levantará o troféu e, até o dia da divulgação do resultado no programa ao vivo, apenas a direção do programa sabe quem venceu.

Fogaça conta ainda que o paulista evoluiu muito durante sua participação no talent show. "O Rodrigo amadureceu muito. Ele era um cara que até debochava um pouco do programa, de certa forma, mas ele viu a força que ele tinha e fez um menu muito equilibrado nesta final", contou.

"Cada temporada é uma emoção diferente, são provas diferentes e pessoas diferentes. O mais importante é a transformação na vida das pessoas, assim como nas nossas, de poder participar disso e passar para todo o Brasil a força que a gastronomia tem", finalizou o chef.

Além do cobiçado troféu do MasterChef Brasil, Rodrigo ganhou R$ 250 mil, uma bolsa de estudos de técnicas tradicionais da culinária francesa na Le Cordon Bleu Paris, uma cozinha completa da nova linha Brastemp Gourmand com geladeira, micro-ondas, forno tradicional e a vapor, cooktop e coifa. A Tramontina também vai equipar a cozinha do vencedor com panelas de aço inox, um kit chef de facas, além dos eletro-portáteis Tramontina by Breville.

Já a Barilla vai levar o campeão para acompanhar o maior campeonato de massas do mundo, o Pasta World Championship. Além de acumular R$ 6,5 mil em vitórias durante a temporada, Rodrigo ainda será premiado com R$ 1 mil por mês, durante um ano, para fazer compras com o cartão Carrefour.

Lorena acumulou R$ 8,5 mil em vitórias durante a temporada e será premiada com R$ 1 mil por mês, durante um ano, para fazer compras com o cartão Carrefour. A segunda colocada também ganhou uma bolsa de estudos na unidade da Le Cordon Bleu em Ottawa, no Canadá, podendo escolher entre o curso de técnicas tradicionais da gastronomia ou de pâtisserie.