MasterChef Brasil: ‘Final perfeita para a temporada’, diz Ana Paula Padrão

O paulista Rodrigo Massoni levantou o troféu de MasterChef Brasil 2019 na noite deste domingo, 25, em uma das finais mais disputadas da história do talent show culinário na tela da Band. Uma torcida muito equilibrada, um menu muito parecido e a votação apertada dos jurados foram alguns dos motivos para isso.

"Foi uma decisão unanime dos jurados, os três votaram no Rodrigo, mas foi muito apertado, por muito pouco [não votaram na Lorena Dayse]. Acho que o menu dele estava mais consistente e, talvez, ele tenha medido melhor a ousadia", disse a apresentadora Ana Paula Padrão durante entrevista ao Portal da Band.

"O grande equilíbrio da final do MasterChef é ouvir muito o que os chefs falaram durante a competição, mas também ter maturidade suficiente para não querer arriscar além do que você pode. Não adianta você fazer o meu dos seus sonhos – aquele que você vai fazer um dia quando tiver o próprio restaurante – num tempo super compacto e com toda a pressão do programa", analisou.

"Quem consegue equilibrar talento e aprendizado com o coração, ganha. Talvez o Rodrigo tenha sido um milésimo mais competente que a Lorena nesse aspecto. Mas só isso. Porque realmente foi a final das finais, a final dos sonhos, com dois competidores inteiramente diferentes, tanto em termos de personalidade quanto em termos de estilo na cozinha. Foi a final perfeita para essa décima temporada, sem dúvida", finalizou Ana Paula Padrão.

Além do cobiçado troféu do MasterChef Brasil, Rodrigo ganhou R$ 250 mil, uma bolsa de estudos de técnicas tradicionais da culinária francesa na Le Cordon Bleu Paris, uma cozinha completa da nova linha Brastemp Gourmand com geladeira, micro-ondas, forno tradicional e a vapor, cooktop e coifa. A Tramontina também vai equipar a cozinha do vencedor com panelas de aço inox, um kit chef de facas, além dos eletro-portáteis Tramontina by Breville.

Já a Barilla vai levar o campeão para acompanhar o maior campeonato de massas do mundo, o Pasta World Championship. Além de acumular R$ 6,5 mil em vitórias durante a temporada, Rodrigo ainda será premiado com R$ 1 mil por mês, durante um ano, para fazer compras com o cartão Carrefour.

Lorena acumulou R$ 8,5 mil em vitórias durante a temporada e será premiada com R$ 1 mil por mês, durante um ano, para fazer compras com o cartão Carrefour. A segunda colocada também ganhou uma bolsa de estudos na unidade da Le Cordon Bleu em Ottawa, no Canadá, podendo escolher entre o curso de técnicas tradicionais da gastronomia ou de pâtisserie.