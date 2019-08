MasterChef Brasil: ‘Ele se encontrou agora’, diz namorada de Rodrigo

Ter vencido o MasterChef Brasil 2019 com certeza mudará a vida de Rodrigo Massoni. Isto porque o campeão da sexta temporada com cozinheiros amadores pretende fazer o curso na Le Cordon Bleu em Paris e ficar pela Europa depois.

"Ele diz que pretende ir para não voltar. Não sei como vai ser. Na verdade, ele diz para a gente ir junto, mas por enquanto a gente só estava comentando sem ter a certeza, não sabíamos como ia ser. Agora, tem que pensar com a certeza. É outra coisa", disse Ana Claudia Brizzi, namorada do engenheiro ambiental.

A designer de joias conta que o namorado agora é outra pessoa. "Dá para perceber que ele sente muito mais prazer em cozinhar, que ele está muito mais feliz. O Rodrigo está outra pessoa do MasterChef. O menu que ele apresentou é totalmente ele, é aquilo que ele gosta de comer, principalmente nos últimos meses que ele tem se envolvido mais com a gastronomia asiática", afirmou.

Para Ana Claudia, o segredo da vitória do amado foi a seriedade, que muitos internautas interpretaram como falta de expressão. "O Rodrigo não é assim como no programa. Aqui ele teve foco, paciência, não saiu do caminho. Acho que durante a competição, você tem que ter o seu controle", finalizou.

Além do cobiçado troféu do talent show, Rodrigo ganhou R$ 250 mil, uma bolsa de estudos de técnicas tradicionais da culinária francesa na Le Cordon Bleu Paris, uma cozinha completa da nova linha Brastemp Gourmand com geladeira, micro-ondas, forno tradicional e a vapor, cooktop e coifa. A Tramontina também vai equipar a cozinha do vencedor com panelas de aço inox, um kit chef de facas, além dos eletro-portáteis Tramontina by Breville.

Já a Barilla vai levar o campeão para acompanhar o maior campeonato de massas do mundo, o Pasta World Championship. Além de acumular R$ 6,5 mil em vitórias durante a temporada, Rodrigo ainda será premiado com R$ 1 mil por mês, durante um ano, para fazer compras com o cartão Carrefour.