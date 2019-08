La Casa de Papel: Fãs apontam spoiler da 4ª parte no Instagram de Najwa Nimri

As expectativas para a quarta parte de “La Casa de Papel” são altas e os fãs estão atentos as redes sociais do elenco para ver se alguma “pista” é publicada.

Na semana passada, Najwa Nimri, que interpreta a Inspetora Sierra na série espanhola, postou uma foto no Instagram que deu o que falar e foi apontada como um spoiler. Na imagem, a atriz está com o rosto “ensanguentado” e usou a legenda apenas para desejar “bom dia” aos seguidores.

Algumas pessoas comentaram que assim como Itziar (Lisboa), Najwa está “aprendendo a soltar os spoilers”. Um dos comentários mais curtidos dizia que “certamente Sierra irá cometer um grande 'deslize' na quarta parte”.

No entanto, os fãs não devem ficar tão certos assim de que esta foto pertence aos bastidores de “La Casa de Papel”, já que dias antes Najwa publicou fotos com sangue no rosto para anunciar o clipe do single “Lento”, que está em produção.

Confira a música que deve ganhar um vídeo em breve: