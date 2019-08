Sônia Braga dedica personagem que interpreta em 'Bacurau' a Marielle Franco

Sônia Braga é uma atriz já consagrada, mas que encontrou novos rumos para a carreira com o diretor Kleber Mendonça Filho. Primeiro em "Aquarius" e este ano em Bacurau, a paranaense de 69 anos fez papéis que conversam com o Brasil atual e histórico de diferentes formas.

O impacto de suas personagens, Clara e Domingas, respectivamente, geraram um impacto nela mesma e externo. "Quando chegamos aqui com 'Aquarius', depois do que fizemos em Cannes, foi com um Brasil completamente dividido. O filme representava uma parte desta sociedade, que estava denunciando e comentando como seria o nosso futuro se não tomássemos uma providência super urgente", diz a atriz em uma coletiva de imprensa de "Bacurau".

Leia mais:

Christina Hendricks revela uma ligação peculiar com o filme Beleza Americana

Após saída de Homem-Aranha do MCU, Tom Holland posa com Robert Downey Jr. em tom de despedida

O movimento a que Braga se refere sobre o Festival de Cannes são os protestos contra o impeachment que a ex-presidente Dilma Rousseff sofreu em 2016. O discurso dela continua forte, porém toma uma direção mais abrangente e social desta vez. "A minha esperança é que (o filme) venha a trazer uma revisão, porque no fundo todo mundo quer a mesma coisa. Quem é que não quer que uma pessoa coma três vezes ao dia, vá à escola, tenha cultura? Que consigamos passar esse sentimento, 'Bacurau' possa abrir uma discussão e encontre um caminho rápido, porque se não o mundo acaba em 10 anos", afirma a artista.

Apesar do teor de sua fala, Braga não deixou de debater o tratamento político do longa-metragem e do Brasil de hoje. Ela dedicou a personagem Domingas a vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018. "Quero saber: quem mandou matar Marielle?", completou a atriz.

"Bacurau" chega aos cinemas na quinta-feira (29).