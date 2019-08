Rodrigo Massoni é o vencedor do MasterChef Brasil 2019; leia entrevista

Após conquistar o paladar dos jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin, o paulista Rodrigo Massoni venceu a sexta temporada do MasterChef Brasil. Na grande final, ele preparou um menu batizado como Meu Mundo Particular, mostrando as influências gastronômicas que gosta.

Leia mais:

MasterChef Brasil: Vice, Lorena Dayse ganha bolsa de estudos no Canadá

MasterChef Brasil: Público pode escolher participante para curso na Cordon Bleu em SP

De entrada, Rodrigo cozinhou um tortellini de camarão em caldo asiático; já o prato principal foi uma barriga de porco com feijão manteiguinha de Santarém; e de sobremesa ele serviu para os jurados um sorvete de coco com gengibre e limão.

"Quando os chefs me entregaram o troféu, foi uma sensação de dever cumprido. Sem dúvidas, a final foi a prova mais difícil até agora. A pressão foi muito maior. Fui o mesmo Rodrigo de sempre, com foco. Cozinhei as coisas que eu gosto e que me representaram de alguma maneira", disse o campeão em entrevista ao Portal da Band.

Além do cobiçado troféu do talent show, Rodrigo ganhou R$ 250 mil, uma bolsa de estudos de técnicas tradicionais da culinária francesa na Le Cordon Bleu Paris, uma cozinha completa da nova linha Brastemp Gourmand com geladeira, micro-ondas, forno tradicional e a vapor, cooktop e coifa. A Tramontina também vai equipar a cozinha do vencedor com panelas de aço inox, um kit chef de facas, além dos eletro-portáteis Tramontina by Breville.

Já a Barilla vai levar o campeão para acompanhar o maior campeonato de massas do mundo, o Pasta World Championship. Além de acumular R$ 6,5 mil em vitórias durante a temporada, Rodrigo ainda será premiado com R$ 1 mil por mês, durante um ano, para fazer compras com o cartão Carrefour.