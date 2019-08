MasterChef Brasil: Vice, Lorena Dayse ganha bolsa de estudos no Canadá

A piauiense Lorena Dayse ficou em segundo lugar na sexta temporada do MasterChef Brasil após a avaliação dos jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin. Na grande final, ela preparou um menu batizado como Uma Viagem pelo Piauí, mostrando o melhor de sua cozinha regional.

Leia mais:

Rodrigo Massoni é o vencedor do MasterChef Brasil 2019; leia entrevista

MasterChef Brasil: Público pode escolher participante para curso na Cordon Bleu em SP

De entrada, Lorena cozinhou um ravióli de vinho branco recheado com caranguejo e emulsão de bacuri; já o prato principal foi um carneiro ao leite de coco e baião de dois de feijão verde; e de sobremesa ela serviu crumble de mel com pólen, sorvete de coco e abacaxi na cachaça com chantilly de mel.

"Chegar à final do MasterChef era um sonho que eu, na verdade, não tinha sonhado. Acho que eu nunca sonhei porque eu sempre achei que seria algo impossível para mim, mas tive muita dedicação, muita luta, muita força e muito apoio familiar. Isso fez com que eu chegasse até aqui", disse a vice-campeã em entrevista ao Portal da Band.

Além de acumular R$ 8,5 mil em vitórias durante a temporada, Lorena será premiada com R$ 1 mil por mês, durante um ano, para fazer compras com o cartão Carrefour. A segunda colocada também ganhou uma bolsa de estudos na unidade da Le Cordon Bleu em Ottawa, no Canadá, podendo escolher entre o curso de técnicas tradicionais da gastronomia ou de pâtisserie.