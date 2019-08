MasterChef Brasil: saiba quem foi o vencedor da temporada 2019

Bem que Ana Paula Padrão avisou, logo no início da transmissão deste domingo, 25 de agosto: o público veria dois participantes extremamente diferentes na final do "MasterChef Brasil".

Por unanimidade, Rodrigo Massoni, engenheiro paulista, 33 anos, levou o troféu MasterChef 2019 para casa e um curso completo na Cordon Bleu da França. Lorena Dayse, enfermeira piauense de 34 anos, ficou em segundo e vai estudar na unidade da Cordon Bleu em Ottawa, no Canadá.

Ambos fizeram um vieram com 'sangue nos olhos' e fizeram uma prova muito equilibrada. Segundo Ana Paula, foi por muito pouco.

Cada um tinha o desafio de criar um menu todo próprio, com entrada, prato principal e sobremesa. A cada etapa, uma hora de preparo. Paola Carosella, jurada da competição ao lado de Erick Jacquin e Henrique Fogaça, definiu bem o desafio. Rodrigo precisava acrescentar coração à técnica, enquanto Lorena tinha como desafio equilibrar sua técnica com sua alma.

E eles seguiram as recomendações à risca. Foi, como a apresentadora frisou, "a final das finais".

'É como se vocês vestissem as dólmãs e se tornassem cozinheiros profissionais. Nem sempre eu tive certeza de que as pessoas que saíram dessa final teriam esse caminho, mas eu tenho certeza de que vocês vão continuar cozinhando", elogiou a apresentadora do talent show.

E eles deram trabalho! Os pratos foram extremamente equilibrados, com poucos e pontuais erros. "Rodrigo trouxe sua casa para a competição e Lorena levou sua culinária a um limite então desconhecido para ela", disse Paola após a degustação dos pratos.

Lorena, com ou sem coentro, sua marca na competição, se jogou na inspiração de seu Piauí natal, mas com um toque contemporâneo. "Ué, ela tá igual o Rodrigo?", disseram alguns participantes da edição, que acompanharam a final do mezanino.

Já Rodrigo fez o seu 'mundo', o que foi traduzido em muita ousadia de sabores, como na entrada que misturou massa com uma base asiática. Ou seja: um Rodrigo que surpreende é, também, o Rodrigo que se espera, já que ele sempre arriscou e muito durante a competição.