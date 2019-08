MasterChef Brasil: Público pode escolher participante para curso na Cordon Bleu em SP

A final do "MasterChef Brasil 2019", exibida na noite deste domingo, 25 de agosto, trouxe surpresa também para os 17 participantes do talent show que foram eliminados ao longo dos meses.

A apresentadora Ana Paula Padrão anunciou que o público vai poder votar e escolher um deles para estudar na Cordon Bleu de São Paulo – o vencedor e o segundo lugar, ganham um curso completo na escola em Paris e geral ou de confeitaria em Otawa, no Canadá.

Para escolher, basta votar no site da Band. O ganhador será anunciado no "MasterChef Para Tudo" que será exibido no próximo domingo, 1 de setembro.

Os participantes que podem ser escolhidos são: