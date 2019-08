MasterChef Brasil 2019: Fotógrafo revela Paola, Fogaça, Jacquin e Ana Paula nos bastidores

As gravações do MasterChef Brasil duram alguns meses e muitas pessoas podem achar que elas são extenuantes. No entanto, as imagens de bastidores feitas por Carlos Reinis, fotógrafo oficial do talent show culinário, mostram um clima de descontração e divertimento.

Nas fotos é possível ver os jurados Erick Jacquin, Henrique Fogaça, Paola Carosella e apresentadora Ana Paula Padrão em momentos íntimos e de interação com os produtores da atração. Confira na galeria acima alguns dos cliques realizados nesta temporada!

A final do MasterChef Brasil será exibida neste domingo, 25, às 20h. O grande vencedor vai ganhar o cobiçado troféu do talent show, além de R$ 250 mil, uma bolsa de estudos de técnicas tradicionais da culinária francesa na Le Cordon Bleu Paris, uma cozinha completa da nova linha Brastemp Gourmand com geladeira, micro-ondas, forno tradicional e a vapor, cooktop e coifa. A Tramontina também vai equipar a cozinha do vencedor com panelas de aço inox, um kit chef de facas, além dos eletro-portáteis Tramontina by Breville.

Já a Barilla vai levar o campeão para acompanhar o maior campeonato de massas do mundo, o Pasta World Championship.Os dois finalistas ainda serão premiados com R$ 1 mil por mês, durante um ano, para fazer compras com o cartão Carrefour. O segundo colocado também ganhará uma bolsa de estudos na unidade da Le CordonBleu em Ottawa, no Canadá, podendo escolher entre o curso de cozinha ou de pâtisserie.

