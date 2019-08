Falcão e Soldado Invernal ganham novos visuais para série do Disney+

Diversas novidades sobre a Marvel nos cinemas e no futuro streaming da Disney, o Disney+, foram reveladas durante a D23, que é o evento anual da empresa onde são reveladas várias novidades sobre os seus produtos.

Além da confirmação de "Pantera Negra 2" para 2022 e novas informações sobre o filme solo da Viúva Negra, a série "Falcão e Soldado Invernal" teve o visual dos personagens que dão título à obra exibidos.

E chega de cabelo comprido! O pôster que foi distribuído no evento mostra Bucky Barnes (Sebastian Stan) sem barba e de cabelo curto, um visual que lembra o personagem nos quadrinhos quando ainda era parceiro do Capitão América.

Spoilers de "Vingadores: Ultimato" no próximo parágrafo!

Quanto a Sam Wilson, é importante notar que ele não está caracterizado como Capitão América – nem com o escudo nem o uniforme -, como o final de "Vingadores: Ultimato" indicava. Porém, o traje do herói tem novos detalhes brancos e vermelhos.

A série da dupla contará com mais dois retornos do MCU: Emily VanCamp, a Agente 13, e Daniel Brühl, o Barão Zemo. A produção chega ao Brasil em 2020, junto com o Disney+.

Veja o pôster:

