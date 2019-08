Coringa entra em geladeira em novo teaser do filme solo do vilão

Um dos filmes mais misteriosos e aguardados do ano está chegando. "Coringa", que traz como protagonista o famoso vilão do Batman, ganhou mais alguns detalhes e prévias do diretor Todd Phillips.

O cineasta anunciou por meio do perfil do Instagram que mais um trailer completo do longa-metragem, estrelado por Joaquim Phoenix, será divulgado na quarta-feira (28).

Apesar disso, ele deu um gostinho aos fãs do que virá com uma série de teasers. Dentre eles estão a revelação do personagem de Robert De Niro, que viverá um apresentador de televisão, e uma cena de Arthur Fleck – o alter ego do Palhaço do Crime – entrando em uma geladeira.

"Coringa" chega aos cinemas no dia 3 de outubro.

Veja os teasers: