‘Vou relembrar meus bons e velhos tempos de entrada ao vivo’, antecipa Ana Paula Padrão

A Band exibe neste domingo, 25, a final da décima temporada do MasterChef Brasil – considerando todas as edições. Por isso, a emissora preparou um episódio diferente para surpreender e emocionar os telespectadores. Em entrevista ao programa Rádio Livre, da Rádio Bandeirantes, a apresentadora Ana Paula Padrão antecipou um pouco das novidades que estarão na telinha logo mais.

"Desde o início, a gente disse que essa seria uma temporada para relembrar momentos icônicos das outras temporadas. Então, a gente trabalhou com ingredientes que fizeram muito sucesso, que as pessoas gostaram muito, rejeitaram muito ou falaram muito. A gente trouxe esses ingredientes em provas diferentes, quase todas mais difíceis", relembrou.

"Na verdade, esta foi uma temporada muito mais difícil, com participantes muito bem preparados. E a gente queria uma final que estivesse à altura desta temporada. Dessa vez, ela tem um pozinho de 'pirlimpimpim', uma estrutura diferente. Vou relembrar meus bons e velhos tempos de entrada ao vivo, com emoção", completou a jornalista que por muitos anos foi âncora de telejornal.

Ana Paula Padrão também falou sobre os finalistas, Lorena Dayse e Rodrigo Massoni. "Eu tenho ouvido muito a expressão 'final dos sonhos do MasterChef' porque, dessa vez, não tem uma torcida tendendo fortemente para um ou para o outro. A gente tem uma torcida bem equilibrada. Acho que metade está com a Lorena e metade está com o Rodrigo", explicou.

"E eles são muito diferentes, tanto de personalidade quanto na maneira de cozinhar. São bem emblemáticos, com personalidades muito fortes e cada um para um lado distinto. Acho que será uma final bastante disputada e os dois tem muita chance [de vencer]. Vamos ver quem aprendeu mais e quem se sai melhor na hora de cozinhar", concluiu.

Para a apresentadora, Lorena e Rodrigo tendem a fazer uma final mais técnica. "Em geral, se dá melhor quem não se arrisca tanto, quem faz – como nas finais de Copa do Mundo – um jogo mais garantido, sabe? Jogando o suficiente para ganhar do adversário. Os dois tem muito juízo, muita maturidade. Eles tendem a fazer uma final mais técnica. Devem arriscar o suficiente para surpreender os jurados, mas não demais para não perder tempo", finalizou.

A grande final do MasterChef Brasil será exibida neste domingo, 25, às 20h. O grande vencedor vai ganhar o cobiçado troféu do talent show, além de R$ 250 mil, uma bolsa de estudos de técncias tradicionais da culinária francesa na Le Cordon Bleu Paris, uma cozinha completa da nova linha Brastemp Gourmand com geladeira, micro-ondas, forno tradicional e a vapor, cooktop e coifa. A Tramontina também vai equipar a cozinha do vencedor com panelas de aço inox, um kit chef de facas, além dos eletro-portáteis Tramontina by Breville.

Já a Barilla vai levar o campeão para acompanhar o maior campeonato de massas do mundo, o Pasta World Championship.Os dois finalistas ainda serão premiados com R$ 1 mil por mês, durante um ano, para fazer compras com o cartão Carrefour. O segundo colocado também ganhará uma bolsa de estudos na unidade da Le CordonBleu em Ottawa, no Canadá, podendo escolher entre o curso de cozinha ou de pâtisserie.