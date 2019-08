O novo amor de George Clooney: o pecorino sardo

O ator norte-americano George Clooney estaria disposto a começar um novo negócio. O astro pretende importar queijo pecorino da Sardenha para os Estados Unidos, segundo informou nesta semana o tabloide "Daily Star".

De acordo com a publicação, o ator de 58 anos já teria enviado 32 quilos do queijo para Los Angeles. O objetivo de Clooney é oferecer amostras do alimento para amigos e futuros clientes.

Segundo um amigo do astro, entrevistado pelo "Daily Star", Clooney se apaixonou pelo queijo após ter provado o produto de um fazendeiro da cidade de Laglio, na Lombardia, chamado Peppino. Além disso, a fonte afirmou que o norte-americano termina suas refeições com "pedaços enormes" do pecorino sardo.

"Amal [esposa de Clooney] faz com que ele escove os dentes imediatamente depois, porque ela não gosta de seu hálito de queijo. Mas o gosto é tão bom que ela também acha que George vai encontrar um grande mercado para isso", informou o amigo do ator.

O queijo pecorino é um famoso alimento italiano feito com leite de ovelha. Assim como o romano e o toscano, o pecorino sardo é uma das variações do produto.