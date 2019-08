MasterChef Brasil: ‘É uma mulher incrível’, diz o marido de Lorena

Durante a gravação da prova final do MasterChef Brasil, a professora e enfermeira Lorena Dayse contou com a torcida de sua prima-irmã, de sua filha e de seu marido no mezanino. Em entrevista ao Portal da Band, Gustavo Augusto Borges falou sobre a evolução de sua amada após participar do talent show mais disputado do mundo.

Leia mais:

Paola Carosella diz que autoestima aumentou com o MasterChef: ‘Eu era tímida’

MasterChef Brasil: ‘Achei que seria impossível’, diz Lorena sobre final

"É algo surpreendente, emocionante. A Lorena é uma mulher incrível e ela me emocionou muito. É muito diferente ver ela cozinhar em casa do que na TV, mas foi muito gostoso ver a serenidade, o amor. Todo amor que ela estava e a felicidade dela em estar cozinhando", disse o bancário.

Segundo o marido da finalista, os planos dela, independentemente de vencer o programa ou não, é estudar. "Ela vai estudar muito porque ela pretende seguir no ramo da gastronomia. É um amor que a Lorena já tinha e que, aqui no MasterChef, transformou-se em algo ainda maior", afirmou Gustavo.

"Agora ela é uma Lorena ainda mais feliz, ainda mais confiante, mais incrível ainda. Uma Lorena transformada. Quem sabe ela uma o dom que ela já tem para lecionar com o dom da gastronomia?", finalizou.

A grande final do MasterChef Brasil será exibida neste domingo, 25, às 20h. O grande vencedor vai ganhar o cobiçado troféu do talent show, além de R$ 250 mil, uma bolsa de estudos de técnicas tradicionais da culinária francesa na Le Cordon Bleu Paris, uma cozinha completa da nova linha Brastemp Gourmand com geladeira, micro-ondas, forno tradicional e a vapor, cooktop e coifa. A Tramontina também vai equipar a cozinha do vencedor com panelas de aço inox, um kit chef de facas, além dos eletro-portáteis Tramontina by Breville.

Já a Barilla vai levar o campeão para acompanhar o maior campeonato de massas do mundo, o Pasta World Championship.Os dois finalistas ainda serão premiados com R$ 1 mil por mês, durante um ano, para fazer compras com o cartão Carrefour. O segundo colocado também ganhará uma bolsa de estudos na unidade da Le CordonBleu em Ottawa, no Canadá, podendo escolher entre o curso de cozinha ou de pâtisserie.