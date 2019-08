Vingadores vão ganhar atrações em parques da Disney

A Disney sempre atualizou muito bem o seu complexo mediante as suas novas produções cinematográficas. Com a explosão de sucesso de "Vingadores: Ultimato", era uma questão de tempo até a Marvel ganhar uma atração nesses espaços.

Intitulada "Avengers: Campus", a área dedicada aos heróis do MCU ficará no parque da Califórnia e de Paris. Segundo o presidente da Disney Parks Bob Chapek, o ponto de partida do espetáculo será de que "os visitantes poderão se juntar aos Vingadores para salvar o mundo".

Leia mais:

Disney divulga primeiro pôster do live-action de ‘A Dama e o Vagabundo’

Metro Indica: Veja a agenda cultural em São Paulo para 23, 24 e 25 de agosto

Um vídeo promovendo a D23, evento da Disney que acontece em Anaheim, na Califórnia, deu alguns detalhes da atração, além de uma arte conceitual.

Veja o vídeo: