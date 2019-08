Turnê de retorno de Sandy & Junior chega a São Paulo neste fim de semana; conheça histórias dos fãs da dupla

Com a turnê celebrativa “Nossa História”, a dupla Sandy & Junior comemora seus 30 anos de nascimento e vem causando uma surpreendente comoção nacional por onde passa. Tão logo foi anunciada, em março, fãs de todo o Brasil se mobilizaram para garantir sua presença.

E assim se esgotaram as quatro noites de ingressos — neste sábado (24) e domingo (25), e também nos dias 12 e 13 de outubro — no Allianz Parque. Milhares passaram horas, e até dias nas filas, para garantir lugar nas apresentações.

Leia mais:

Morre o ator Kito Junqueira, de Pantanal e Espelho Mágico, aos 71 anos

Masp resgata com mostras paralelas obras de artistas mulheres ‘apagadas’ da história

Nos guichês do Pacaembu, houve confusão e a polícia precisou intervir. Há inúmeros relatos de gente que negativou a conta bancária só para poder ir ao máximo de shows marcados.

Karina Ribeiro Sola, de 33 anos, é uma delas. Ela comprou ingressos para assistir a seis shows da dupla — no total, a turnê contempla 10 capitais. Não por acaso, é conhecida entre os amigos e colegas como “a louca por Sandy & Junior”.

O que motiva essa paixão incandescente dos fãs é algo que pode ser explicado como um misto de nostalgia e representatividade. Sandy & Junior, de alguma forma, falou aos corações dessas pessoas numa fase importante de suas vidas. Conheça algumas histórias de fãs incondicionais da dupla.

Karina Ribeiro sola, 33 anos

“Amo Sandy & Junior desde que me conheço por gente. Tenho minha coleção, diria meu tesouro, num lugarzinho especial do meu guarda roupas. Sou conhecida, entre amigos e conhecidos, como “a louca por Sandy & Junior”. São muitas histórias. Já roubei o banner do filme ‘Acquária’ de uma locadora. Ficava esperando atentamente na frente da TV pra gravar qualquer aparição. Fitas essas que tenho até hoje. Só depois do primeiro emprego que pude ir ao show, e logo de cara fui sorteada para o camarim. Eu tremia tanto. No último show da dupla, em 18 de dezembro de 2007, fiquei 19 horas na fila para garantir lugar na frente, e consegui. A gente conhece fã como a gente, troca experiências, é muito legal. Comprei ingresso para seis shows da turnê. Por nada ficaria de fora disso, por nada no mundo. S&J são eternos nas minha playlist. Acompanho os dois em carreira solo, aí bate aquela saudade.”

André Porto/Metro

Lays Annunciato milano, 31 anos

“Tudo começou quando eu tinha uns 8 anos. De lá para cá foram muitos e muitos shows da dupla que pude presenciar. Estive até na gravação do DVD de ‘As Quatro Estações’ e guardo a maior parte dos ingressos até hoje. Tenho vários pôsteres e revistas preservados com muito carinho, quase todos os CDs, faltando só os três primeiros, todos os DVDs de shows e o de ‘Acquaria’, várias camisetas dos shows, álbuns de figurinhas e muito mais. Sempre participei de fã clubes e num deles participei de um amigo secreto com a presença de Sandy e Júnior. Adivinha quem eu tive o prazer de tirar? Nosso querido Junior. Em 2000, quando Chitãozinho & Xororó lançou aquele CD de Natal com participações da dupla, fizeram um show gratuito no parque do Ibiraquera e eu fui. Já fiz festa de aniversário com o tema. Tinha vários pôsteres espalhados pelas paredes do salão de festa.”

André Porto/Metro

Daiane Mariano, 32 anos

“Minha história com S&J começou quando eu tinha 5 anos, ao vê-los no programa da Hebe. Meu pai sempre me levava nos shows. Fazia coleção de absolutamente tudo. Meu pai chegou a abrir conta na banca de jornal. Na época do ‘Acquaria’, ganhei prêmio por ter sido a fã que mais levou pessoas ao cinema. Quando faziam maratona nas rádios, uma vez fui empurrada, cai no chão e fui pisoteada por uma legião de fãs. Daí a mãe deles, a Noely, mandou me entregarem um kit, e no dia seguinte eles mandaram beijos para mim e meus amigos na rádio. Quando anunciaram a separação, fiz loucuras para ir no show, até vendi meu teclado. Certa vez organizei uma surpresa para eles, com bexigas e rosas, mas eu mesma não tinha ingresso. Fui pra porta mesmo assim. Chegando lá, tinha um envelope separado, eu e minha amiga ganhamos ingresso e vimos ao último show junto com a Noely, o Xororó e o Kaká. Fecho os olhos e parece que foi ontem. Tenho muita saudade de todo esse carinho. O show aqui de São Paulo vai acontecer no meu aniversário. Foram dois dias com mais de 20 horas na fila do Pacaembú. Esse momento já está sendo muito especial, nostálgico e cheio de amor.”

André Porto/Metro

Pipo Acebedo, 33 anos

“Eu não seria eu se S&J não fizessem parte da minha vida. Eles sempre fizeram parte da minha vida, desde que me entendo por gente. Na época da Identidade Tour teve um show no Sambódromo e eu fui. Passei mais de 12 horas de fila, um dia louco como quaquer outro em São Paulo, chuva, sol, sol, chuva, mas o show valeu cada segundo de espera. No dia seguinte, fiquei tão doente que não consegui levantar da cama. Faltei no trabalho e o resultado: demissão. No ‘Acústico’, fui pelo fã clube no ensaio geral. Na saída, não conhecia fã nenhum que estava lá, e era tarde. Na volta de trem, havia três assaltantes no vagão, que levaram tudo que nós tínhamos. Voltei para casa com ajuda de pessoas que deram dinheiro de condução. Foi punk. Me formei em moda, e meu TCC foi uma homenagem a Sandy, inspirada em suas composições. Eram 17 canções de autoria dela transformadas em looks, com o tema “Sandy – Costurando Histórias Através da Música” e celebrava a grande cantora e compositora que ela é, o poder de sua música sobre as pessoas. Minha coleção tem VHS, muito material impresso, revistas, revistinhas, álbum, tampa de danone, figurinhas, todos os capítulos de ‘Estrela Guia’, pôsteres… Tem bastante coisa.”

Setlist