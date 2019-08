Após saída de Homem-Aranha do MCU, Tom Holland posa com Robert Downey Jr. em tom de despedida

As indiretas sobre a saída do Homem-Aranha do MCU estão começando a surgir. Tom Holland, que interpreta o Teioso nos cinemas, publicou no perfil do Instagram diversas fotos em tom de despedida ao lado de Robert Downey Jr., o Homem de Ferro.

Na postagem os atores posam, inclusive, com os bonecos de seus personagens. Porém, foi na legenda que Holland pareceu misturar a realidade com a ficção: "Nós conseguimos, sr. Stark", fala que remete ao que o Amigão da Vizinhança diz para o Vingador Dourado em "Ultimato", mas que dá a impressão de ser uma homenagem à própria trajetória no universo cinematográfico da Marvel.

Leia mais:

Vingadores vão ganhar atrações em parques da Disney

Metro Indica: Veja a agenda cultural em São Paulo para 23, 24 e 25 de agosto

Tanto Holland como o diretor de "De Volta ao Lar" e "Longe de Casa", Jon Watts, têm contrato para mais dois filmes do Homem-Aranha. Resta esperar agora para ver se o Cabeça de Teia vai integrar o universo da Sony, onde já tem o novo Venom – e é o que, em teoria, deve acontecer -, ou novas conversas entre a Disney e a Sony vão mudar a situação.

Veja a publicação: