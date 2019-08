Metro Indica: Veja a agenda cultural em São Paulo para 23, 24 e 25 de agosto

Está de bobeira neste fim de semana? Deixa disso! Aproveite que o friozinho deu uma trégua e saia de casa para curtir a cidade a partir das nossas sugestões.

Se a ideia é descansar em casa MESMO, não tem problema, também há dicas para ver na TV.

Teatro

1 Milhão de Anos em 1 Hora

Bruno Motta narra, em ritmo alucinante, a história do mundo, desde a idade da pedra até a era das redes sociais. A versão original da peça, de Colin Quinn, esteve em cartaz na Broadway em 2010, com direção de Jerry Seinfeld. Na versão brasileira, Marcelo Adnet é quem assina o roteiro, sob direção de Cláudio Torres Gonzaga. No Teatro Folha (Shopping Pátio Higienópolis. av. Higienópolis, 618, Higienópolis, tel: 3823-2323). Sábado (24), às 22h. R$ 60/R$70.

Comédia ao Vivo

Os humoristas Fabio Rabin, Thiago Ventura, Luiz França, Diogo Portugal e Dihh Lopes encenam o espetáculo em formato de elenco rotativo, revezando

entre shows de stand-up comedy. No Teatro Renaissance (al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, tel.: 3069-2289). Nesta sexta-feira (23), às 23h59. R$ 60.

Show

Guilherme Arantes

O artista comemora 43 anos de carreira com show em formato intimista. Os clássicos “Cheia de Charme” e “Meu Mundo e Nada Mais” estarão no set list, que também inclui canções do álbum mais recente, “Flores e Cores” (2017). o Conjunto Nacional (av. Paulista, 2.073, 2o andar, metrô Consolação.Nesta sexta-feira (23), às 22h30. R$ 160.

Marcelo Falcão

Lançando seu primeiro álbum solo, “Viver (Mais Leve que o Ar)”, o ex-vocalista da banda O Rappa toca precedido por Hungria e a banda Ponto de Equilíbrio. No Espaço das Américas (r. Tagipuru, 795, Barra Funda, tel.: 3864-5566). Nesta sexta-feira (23), às 23h. R$ 100.

MAX B.O.

Com 20 anos de carreira, o rapper MAX B.O. faz show de lançamento do álbum “O.M.M.M.”, abreviação para “O Mundo é Um Moinho”, no Sesc Pompeia. Show terá participação de Dada Yute, Bivolt e Donatinho e integra projeto do Sesc de divulgação de novos trabalhos autorais. No Sesc Pompeia – Rua Clélia, 93. No sábado (23), às 21h30. R$ 20. Classificação: 18 anos

Cinema

‘Bacurau’

O suspense que pode ser um dos representantes do Brasil no Oscar tem pré-estreia neste fim de semana. Dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, conta a história dos moradores de um pequeno povoado no sertão brasileiro que descobrem, após a morte de dona Carmelita, aos 94 anos, que a comunidade não consta mais em nenhum mapa. No Reserva Cultural (av. Paulista, Bela Vista, Sala 1, tel.: 3287-3529). Nesta sexta-feira (23) e sábado (24), às 21h10. R$ 38 (inteira) e R$ 19 (sênior).

TV

‘Hero Mask’ (parte 2)

Uma dupla de investigadores formada pela promotora Sarah Sinclair e o agente James Blood busca solucionar um caso conspiratório ligado ao uso de máscaras biológicas. A produção do anime é original da Netflix em parceria com o Studio Pierrot, mesmo de “Naruto” e “Yu Yu Hakusho”. Estreia neste sábado (24), na Netflix.

Mulheres Guerreiras: Amazonas

Com a ajuda de descobertas arqueológicas, a produção desvenda a vida das amazonas por meio do conto de uma cita que se tornou guerreira e líder de sua tribo em uma batalha decisiva contra os persas. Estreia domingo (25), às 20h, no Smithsonian Channel.