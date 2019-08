Masp resgata com mostras paralelas obras de artistas mulheres 'apagadas' da história

O Masp (av. Paulista, 1.578, tel.: 3149-5959) abre nesta sexta-feira (23) duas exposições sobre a presença feminina na arte. São elas Histórias das Mulheres: Artistas Antes de 1900 e Histórias Feministas: Artistas Depois de 2000.

A primeira busca reposicionar a obra de artistas que trabalharam até o final do século 19, discutindo a diferença de valor entre o universo masculino e o feminino e também entre arte e artesanato. A segunda, busca incitar novos debates a partir da produção de artistas que emergiram no século 21.

A dupla Ana Mazzei e Regina Parra realiza performance que integra a obra “Ofélia” no sábado (24). No domingo (25), Carolina Caycedo, com as mulheres do MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens), ativa a obra “Muxeres en Mi”. Haverá retrospectiva de Anna Maria Maiolino, expondo nove vídeos da artista, um dos principais nomes da cena contemporânea brasileira.

Os ingressos custam R$ 40, grátis às terças. Vai até 17 de novembro.