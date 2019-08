Festival gastronômico Taste of São Paulo chega ao último fim de semana na cidade

A 4ª edição do Taste of São Paulo, parada brasileira do festival gastronômico Taste, cujo calendário abrange atualmente 18 cidades do mundo, chega ao seu segundo e último final de semana na cidade.

É a chance de quem perdeu a estreia aproveitar a intensa programação que contempla 26 bares e restaurantes, 60 chefs e cerca de 70 expositores. No cardápio, figuram pratos, coquetéis, produtos e experiências que incluem aulas, palestras e degustações.

Restaurantes renomados da capital, como Aizomê, Arturito, Sal Gastronomia, Barú e Fasano, participam com quatro pratos, sendo três do menu da casa e um criado especialmente para o evento.

Sob a curadoria do crítico gastronômico Luiz Américo Camargo, o primeiro fim de semana recebeu mais de 16 mil pessoas, que consumiram 46.832 porções de comida e 35.609 drinques.

O Taste of São Paulo ainda conta com área para as crianças e shows.

Serviço

Clube Hípico de Santo Amaro (r. Visc. de Taunay, 508, tel.: 5694-0660).

Hoje: 19h-24h. Sáb.: 12h-23h.

Dom.: 12h às 20h. R$ 50 R$ 60.