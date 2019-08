Taylor Swift vai regravar todos os discos antigos após briga com Scooter Braun

O produtor Scooter Braun, da Ithaca Records, detém os direitos dos seis primeiros álbuns de Taylor Swift após um negócio milionário. Porém, a cantora, que acusa Braun de ter praticado bullying contra ela no passado, não está disposta a deixar isso barato.

Leia mais:

Lista da Forbes elenca The Rock como ator mais bem pago do mundo

Em entrevista ao programa "Good Morning America" exibido nesta quinta-feira (22 de agosto), a estrela comemorou o fato de ser 'dona' de "Lover", seu sétimo álbum de estúdio, que será lançado oficialmente nesta sexta-feira (23).

Questionada pela apresentadora Robin Roberts, Taylor confirmou que vai regravar os seis álbuns que fazem parte do catálogo da Ithaca Records. "Sim, é verdade e isso é algo que me deixa muito animada porque meu contrato diz que a partir de novembro de 2020, então, ano que vem, eu posso gravar os álbuns de 1 a 5 de novo. Eu acho que artistas merecem ser donos de seus trabalhos. Está logo aí, ficarei ocupada", disse ela.

A saber: a compositora vai regravar "Taylor Swift" (2006), lançado quando ela tinha 17 anos, "Fearless" (2008), "Speak Now" (2010), "Red" (2012), "1989" (2014) e "Reputation" (2017)

No fim de julho, a Big Machine, primeira gravadora da compositora, foi vendida para Scooter Braun por US$ 300 milhões. Taylor, que tinha tentado adquirir o catálogo de seu antigo selo, foi ao Tumblr, indignada, contar como se sentia ao ter seu trabalho adquirido por uma pessoa que tinha feito bullying com ela. Kanye West, antigo desafeto de Taylor, e Justin Bieber, que são clientes de Braun, teriam participado disso no passado.

Entenda toda a história aqui.