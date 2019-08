Príncipe William e Kate Middleton realizam viagem em companhia low cost após polêmica

Gente como a gente, príncipe William e Kate Middleton realizaram nesta quinta-feira um pequeno voo internacional em uma companhia low cost.

De forma bem discreta, os demais passageiros não perceberam a presença da família, de acordo com o jornal britânico Daily Mail.

A viagem ocorre depois de uma polêmica envolvendo a família real britânica. Cada passagem deve ter custado cerca de 80 euros.

Os pequenos Louis, George e Charlotte também realizaram a viagem. A família tinha como objetivo visitar a rainha, em outra cidade.

Um vídeo, que também circula pelas redes sociais, mostra o casal saindo da aeronave. William ficou responsável por carregar as bagagens. Confira:

There is also a short video from the #DukeandDuchessofCambridge, #PrinceGeorge, #PrincessCharlotte, #PrinceLouis and Nanny Maria leaving their flight from Norwich to Aberdeen.

