Netflix lança filme produzido por Barack e Michelle Obama

A Netflix lançou nesta quarta-feira (21) o documentário "American Factory", que foi produzido pelo ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e sua esposa, Michelle.

O título é uma parceria entre o serviço de streaming e a Higher Ground Productions, produtora formada pela família Obama. O documentário conta a história de um milionário chinês que abriu uma fábrica de vidro em um antigo estabelecimento em Dayton, no estado de Ohio.

Durante as duas horas do documentário é possível observar os choques culturais entre os trabalhadores norte-americanos e os colegas chineses, os abusos dos gerentes e como a automação pode mudar e roubar os empregados de sua ocupação.

"American Factory" já foi apresentado no Sundance Film Festival, onde foi premiado.

"Uma bela história que nos ajuda a ver o mundo, que nos ajuda a sentir o apoio dos outros. E este é um dos nossos maiores objetivos com as histórias que contaremos com a Higher Ground", escreveu o ex-presidente em uma publicação no Instagram. "Parte deste projeto é procurar tornar o mundo pelo menos um pouco melhor para nossos filhos e netos."