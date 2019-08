Miley Cyrus manda buquê de maconha ao ex de sua suposta namorada

Miley Cyrus e Kaitlynn Carter aparentemente mantiveram uma relação bem amigável com Brody Jenner, ex de Kaitlynn. As duas, que supostamente estão namorando, enviaram, em conjunto, um presentinho para Jenner: nada mesmo que um buquê de maconha, além de um kit com muitos produtos que têm a planta como base. "Nós gostaríamos de te desejar feliz aniversário. Amamos você", diz o bilhetinho, que tem um trocadinho com a palavra weed (maconha).

"Vocês realmente se superaram! Me presentearam com a minha marca favorita! Nunca vi um desses na minha vida inteira, meu Deus", disse ele, que completou 36 anos na última quarta-feira (21).

Kaitlynn e Jenner, um dos filhos de Caitlyn Jenner (sim, ele é irmão de Kendall e Kylie) ficaram juntos por cinco anos – e casados por um. Assim como Miley, Kaitlynn se separou recentemente. O ator australiano Liam Hemsworth, que foi casado com Miley por alguns meses – eles se relacionavam entre idas e vindas há dez anos – pediu o divórcio oficialmente nesta quarta-feira.