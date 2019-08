Miley Cyrus lembra erros do passado e fala sobre separação: 'Não acabou por causa de traição'

Na última quarta-feira (21), o ator australiano Liam Hemsworth entrou oficialmente com o pedido de divórcio de Miley Cyrus, com quem estava casado desde dezembro. Nesta quinta, a cantora americana resolveu falar pela primeira vez sobre o assunto e escreveu um longo desabafo, publicado no Twitter e no Instagram.

Leia mais:

Breaking Bad: Ator que interpreta Saul Goodman diz que filme derivado já foi rodado

Miley Cyrus manda buquê de maconha ao ex de sua suposta namorada

"Eu aceito que a vida que escolhi signifique que eu tenha que ser transparente com meus fãs, que amo, e com o público, 100% do tempo. O que eu não posso aceitar é ouvir que estou mentindo para encobrir um crime que não cometi. Eu não tenho nada a esconder", contou ela.

"Eu posso admitir um monte de coisas mas eu me recuso a admitir que meu casamento terminou por causa de traição. Liam e eu ficamos juntos por uma década. Eu disse algumas vezes antes e isso continua sendo verdade, eu amo Liam e sempre amarei", disse Miley.

A cantora de 26 anos elencou uma série de erros e confusões de seu passado para comprovar sua tese. "Não é segredo que eu gostava de ir a festas durante a adolescência e meus 20 e poucos. Eu não só fumei, mas militei em favor da maconha, eu tive experiências com drogas. Minha música de mais sucesso até hoje é sobre dançar sob efeito de molly (gíria para MDMA, ou ecstasy) e cheirar carreiras no banheiro", disse ela, em referência a "We Can't Stop".

"Eu errei e traí em relacionamentos quando era mais nova. Eu perdi um contrato gigante com a Walmart aos 17 anos porque fumei maconha em um bong", completou.

E a lista continuou: "Fui demitida do [filme de animação] 'Hotel Transilvânia' porque comprei e lambi um bolo em formato de pênis no aniversário de Liam. Eu balancei pelada em uma bola de demolição (no clipe de "Wrecking Ball"). Provavelmente há mais nudes minhas na internet do que de qualquer mulher na história. Mas a verdade é que, uma vez que Liam e eu nos reconciliamos, eu me comprometi. Não há segredos para descobrir aqui. Aprendi com cada experiência na minha vida".

A cantora justificou a separação e disse estar bem com o rumo que as coisas têm tomado. "Neste ponto eu tive de tomar uma decisão sozinha e deixar essa vida para trás. Eu estou mais feliz e mais saudável do que já estive em muito tempo. Você pode dizer que sou uma caipira boca suja, que fuma maconha e rebola, mas eu não sou uma mentirosa", contou.

A separação foi anunciada há algumas semanas e, desde então, Miley tem sido vista ao lado da modelo Kaitlynn Carter. Elas foram fotografadas trocando beijos e, na última quarta-feira (21), enviaram juntas um presente a Brody Jenner, ex de Kaitlynn.

O post pode ser visto abaixo (em inglês):