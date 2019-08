Madonna cria 'hit' ao trocar o nome de Bolsonaro: "Presidente Borsalino, mude sua política'

Sem querer, Madonna acabou criando um novo apelido para o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro (PSL). A rainha do pop foi uma das celebridades que denunciaram a situação crítica da Amazônia, após mais de duas semanas de queimadas.

"Os incêndios continuam com força e a Amazônia segue queimando. Isso é devastador para o Brasil – para a população indígena que vive lá e a fauna e a flora que fazem desta a mais importante floresta por sua biodiversidade. Presidente BORSALINO, por favor mude sua política e ajude não apenas o seu país, mas o pais inteiro", escreveu Madonna em um post no Instagram.

Reprodução

O errinho foi rapidamente corrigido, mas as prints tomaram rapidamente os fóruns de discussão e viralizou. "O que é melhor: Madonna defendendo a Amazônia ou chamando nosso presidente de BORSALINO?", escreveu um fã.

Apesar do meme instantâneo, Madonna falou bem sério. "Nenhum desenvolvimento econômico é mais importante do que proteger essa terra. Nós precisamos ACORDAR!! O futuro da floresta tropical afeta o futuro do mundo", diz outro trecho da mensagem.